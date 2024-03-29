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Лавров заявил о готовности РФ гарантировать интересы участников диалога по Украине

Глава МИД РФ отметил, что Китай представил самый реалистичный документ о мирном плане.
Алексей Курильченко 2024-03-29 08:36:16
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Россия готова гарантировать законные интересы участников переговоров по Украине при условии учета ее собственных интересов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, с наиболее реалистичным предложением по переговорам выступил Китай - в документе подчеркнута необходимость обеспечения безопасности для всех участников конфликта.

«И вот на этой основе надо договариваться, чтобы обеспечивать - и это ключевое выражение - равную безопасность для всех участников процесса. Это наша позиция... Мы в ответ будем готовы гарантировать законные интересы других участников процесса», - заявил Лавров в интервью «Известиям».

Лавров отметил, что «формула мира» Зеленского и предложения западных стран являют ультиматумами, принимать условия которых Россия не собирается. Министр подчеркнул, что при переговорах следует учитывать ситуацию на поле боя и интересы жителей Новороссии и Донбасса.

Как неоднократно заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к переговорам с Киевом. Однако Зеленский законодательно запретил вести подобный диалог после переговоров в Стамбуле. Представители Киева утверждают, что вести переговоры с Москвой им запретил бывший британский премьер Борис Джонсон, однако сам он это отрицает.

#интервью #Украина #Сергей Лавров #МИД РФ #переговоры
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