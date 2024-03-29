Россия готова гарантировать законные интересы участников переговоров по Украине при условии учета ее собственных интересов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, с наиболее реалистичным предложением по переговорам выступил Китай - в документе подчеркнута необходимость обеспечения безопасности для всех участников конфликта.

«И вот на этой основе надо договариваться, чтобы обеспечивать - и это ключевое выражение - равную безопасность для всех участников процесса. Это наша позиция... Мы в ответ будем готовы гарантировать законные интересы других участников процесса», - заявил Лавров в интервью «Известиям».

Лавров отметил, что «формула мира» Зеленского и предложения западных стран являют ультиматумами, принимать условия которых Россия не собирается. Министр подчеркнул, что при переговорах следует учитывать ситуацию на поле боя и интересы жителей Новороссии и Донбасса.

Как неоднократно заявлял президент России Владимир Путин, Москва готова к переговорам с Киевом. Однако Зеленский законодательно запретил вести подобный диалог после переговоров в Стамбуле. Представители Киева утверждают, что вести переговоры с Москвой им запретил бывший британский премьер Борис Джонсон, однако сам он это отрицает.