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Путин: Россия готова к переговорам по Украине

Президент подчеркнул, что переговоры должны быть основаны на реалиях, а не на «хотелках после применения психотропных веществ».
Никита Черненко 2024-03-13 06:11:01
© Фото: Mikhail Metzel Kremlin Pool Globallookpress

Президент России Владимир Путин заявил о готовности России вести переговоры по Украине, основанные на имеющихся реалиях, а не на «хотелках после применения психотропных веществ». Об этом глава государства сообщил в ходе интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1».

«Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле», - заявил Путин.

Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, серьезных предложений по переговорам с Украиной российские дипломаты не получали с 2022 года. Министр уточнил, что переговорные процессы закончились после приезда Бориса Джонсона в Киев, который запретил режиму Зеленского выполнять Стамбульские договоренности 2022 года.

Ранее призывал Украину сесть за стол переговоров Папа римский Франциск. Понтифик отметил, что киевский режим должен задуматься о людях, иметь смелость «поднять белый флаг», и не стыдиться в вопросе мирных переговоров.

#в стране и мире #Владимир Путин #президент РФ #мирные переговоры по Украине
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