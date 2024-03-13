Президент России Владимир Путин заявил о готовности России вести переговоры по Украине, основанные на имеющихся реалиях, а не на «хотелках после применения психотропных веществ». Об этом глава государства сообщил в ходе интервью Дмитрию Киселеву для телеканала «Россия 1».

«Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле», - заявил Путин.

Как отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, серьезных предложений по переговорам с Украиной российские дипломаты не получали с 2022 года. Министр уточнил, что переговорные процессы закончились после приезда Бориса Джонсона в Киев, который запретил режиму Зеленского выполнять Стамбульские договоренности 2022 года.

Ранее призывал Украину сесть за стол переговоров Папа римский Франциск. Понтифик отметил, что киевский режим должен задуматься о людях, иметь смелость «поднять белый флаг», и не стыдиться в вопросе мирных переговоров.