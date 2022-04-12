Путин заявил, что Киев отошел от стамбульских договоренностей

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Генеральное консульство РФ в Стамбуле, РИА Новости

Украина отошла от стамбульских договоренностей, и переговоры с ней вернулись в тупиковую ситуацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Российский президент напомнил, что договоренности в Стамбуле заключались в том, что гарантии безопасности для Украины не будут распространяться на территорию Крыма, Севастополя и Донбасса. Как рассказал Путин, после этой встречи Российская Федерация предприняла шаги, чтобы создать условия для продолжения переговорного процесса, однако вместо этого столкнулась с «провокацией в Буче» и, «самое главное», с тем, что «украинская сторона отошла от своих договоренностей в Стамбуле».

«Теперь уже требования безопасности - это одно, а вопросы регулирования отношений по поводу Крыма, Севастополя и Донбасса выносятся за рамки этих договоренностей. То есть опять вернулись в тупиковую для всех нас ситуацию», - сказал Владимир Путин.

Ранее российский президент назвал трагедией происходящее на Украине. По словам Владимира Путина, Украина, Белоруссия и Россия - это триединый народ, происходящее на Украине - трагедия, однако у Российской Федерации просто не было выбора.

Также на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко Владимир Путин заявил, что санкционный блицкриг Запада в сторону Российской Федерации не удался. Президент Российской Федерации отметил, что страны Запада развязали тотальную санкционную войну против Москвы и Минска.

Кроме того, Александр Лукашенко назвал провокацию в Буче «психологической спецоперацией, которую провели англичане». Согласно словам президента Белоруссии, вместе с Россией была раскрыта «гадкая, мерзкая позиция Запада».