МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Линн Трейси оставила запись в книге соболезнований МИД по поводу теракта в «Крокусе»

На видео она пишет что-то в книге соболезнований в здании МИД РФ. Другие послы также пришли оставить запись.
Анастасия Бобылева 2024-03-26 14:35:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Опубликовано видео, на котором посол США в России Линн Трейси оставляет запись в книге соболезнований в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». На этих кадрах она записывает что-то в книгу в здании МИД РФ.

Послы других зарубежных государств также пришли выразить свои соболезнования и оставить записи.

Ряд политиков из разных стран осудили теракт в «Крокусе». Соответствующие заявления сделали в Госдепе США и Белом доме, также свои соболезнования россиянам выразили йеменские хуситы, Германия и Китай, премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что Нью-Дели осуждает «гнусный террористический акт» в Москве.

Не только лидеры, но и граждане других стран поддержали россиян. На мемориале у здания «Крокуса» появились таблички, подписанные народами стран СНГ - Таджикистана, Молдовы, Азербайджана.

#Теракт #сша #МИД РФ #наш эксклюзив #соболезнования #Линн Трейси #Крокус сити холл
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Новый русский Суперджет
2
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
3
КРЭТ. Часть 2
4
КРЭТ. Часть 1
5
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 