Линн Трейси оставила запись в книге соболезнований МИД по поводу теракта в «Крокусе»

Опубликовано видео, на котором посол США в России Линн Трейси оставляет запись в книге соболезнований в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». На этих кадрах она записывает что-то в книгу в здании МИД РФ.

Послы других зарубежных государств также пришли выразить свои соболезнования и оставить записи.

Ряд политиков из разных стран осудили теракт в «Крокусе». Соответствующие заявления сделали в Госдепе США и Белом доме, также свои соболезнования россиянам выразили йеменские хуситы, Германия и Китай, премьер-министр Индии Нарендра Моди подчеркнул, что Нью-Дели осуждает «гнусный террористический акт» в Москве.

Не только лидеры, но и граждане других стран поддержали россиян. На мемориале у здания «Крокуса» появились таблички, подписанные народами стран СНГ - Таджикистана, Молдовы, Азербайджана.