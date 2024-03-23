Госдеп США осудил теракт в «Крокус Сити холле»

Госдепартамент США распространил официальное заявление для прессы за подписью госсекретаря Энтони Блинкена, в котором осудил теракт в «Крокус Сити холле».

«Соединенные Штаты решительно осуждают вчерашнюю смертоносную террористическую атаку в Москве», - говорится в сообщении.

Госдеп выразил «глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и всех, кто пострадал от этого чудовищного преступления».

В заявлении говорится, что в Вашингтоне осуждают терроризм во всех его формах и солидарны с народом России, скорбящим о гибели людей в результате этого ужасающего события, сообщает RT.

В результате террористической атаки в подмосковной торгово-развлекательном комплекте погибло 133 человека. Предварительно установлены личности 50 из них. В больницах остаются 107 человек, в том числе трое детей.