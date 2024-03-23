Си Цзиньпин направил соболезнования Путину в связи с терактом в «Крокусе»

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле». Об этом сегодня сообщает Центральное телевидение КНР.

«Си Цзиньпин направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину в связи с серьезной террористической атакой в России», - говорится в заявлении.

Сейчас слова поддержки приходят со всего мира. Их выражают главы государств, международные организации и неравнодушные люди. Власти Чехии, Польши, Франции, Испании и других стран резко осудили теракт в Подмосковье. Там заявили, что потрясены этим бесчеловечным нападением и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, по последним данным, в результате нападения террористов на посетителей «Крокус Сити Холла» погибли более 60 человек. Сейчас ведется розыск убийц.