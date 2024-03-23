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Йеменские хуситы выразили соболезнования семьям погибшим в теракте в «Крокусе»

Представитель хуситов также указал на то, что подобный теракт «вписывается в рамки американо-западного заговора» против России.
Елизавета Кондрикова 2024-03-23 05:34:01
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Йеменское движение «Ансар Аллах» осудило теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» и выразило соболезнования семьям погибших. Об этом сообщил член политбюро движения Али аль-Кухум. 

«Мы выражаем искренние соболезнования и сочувствие российскому руководству, государству и народу России, а также семьям жертв этой преступной террористической атаки», - написал аль-Кухум в своем аккаунте в X.

По словам представителя хуситов, подобный теракт «вписывается в рамки американо-западного заговора» и его преступных методов, которые применяются против российской стороны.

К данному моменту соболезнования и слова поддержки выразили представители нескольких десятков стран мира. В своих сообщения лидеры стран осуждают терроризм во всех его проявлениях и выражают единство с властями и народом России.

Напомним, в пятницу 22 марта неизвестные с автоматами открыли огонь по людям в «Крокусе», в концертном зале также прозвучали два взрыва. По данным Следственного комитета, в теракте погибли свыше 60 человек, более 140 пострадали. 

#Теракт #Йемен #Хуситы #погибшие #соболезнования #Крокус сити холл
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