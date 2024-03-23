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Нарендра Моди: Индия осуждает гнусный теракт в Москве

Глава индийского правительства Нарендра Моди заявил, что его мысли и молитвы с семьями погибших в подмосковном теракте.
Ян Брацкий 2024-03-23 05:41:01
© Фото: Dipa Chakraborty, Keystone Press Agency, Global Look Press

Индия солидарна с властями и народом России после теракта в Московской области. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Нарендра Моди.

«Мы решительно осуждаем гнусный террористический акт в Москве. Наши мысли и молитвы с семьями жертв», - написал Моди в соцсети Х.

Сразу после первых сообщений о кровавом теракте в Подмосковье мировые лидеры начали направлять Владимиру Путину свои соболезнования и слова солидарности с семьями погибших и пострадавших. Решительно осудили произошедшее в Белоруссии и на Кубе, в Венесуэле, Италии и Турции. Конечно, трагедия нашла отклик и в российских регионах. Так, в Симферополе жители организовали стихийный мемориал в память о погибших и всю ночь несли к нему свечи и цветы.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел накануне вечером. Вооруженные боевики расстреляли более 60 безоружных человек, пришедших на концерт.

#Индия #Теракт #соболезнования #нарендра моди #Крокус сити холл
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