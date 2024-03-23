Нарендра Моди: Индия осуждает гнусный теракт в Москве

Индия солидарна с властями и народом России после теракта в Московской области. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Нарендра Моди.

«Мы решительно осуждаем гнусный террористический акт в Москве. Наши мысли и молитвы с семьями жертв», - написал Моди в соцсети Х.

Сразу после первых сообщений о кровавом теракте в Подмосковье мировые лидеры начали направлять Владимиру Путину свои соболезнования и слова солидарности с семьями погибших и пострадавших. Решительно осудили произошедшее в Белоруссии и на Кубе, в Венесуэле, Италии и Турции. Конечно, трагедия нашла отклик и в российских регионах. Так, в Симферополе жители организовали стихийный мемориал в память о погибших и всю ночь несли к нему свечи и цветы.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел накануне вечером. Вооруженные боевики расстреляли более 60 безоружных человек, пришедших на концерт.