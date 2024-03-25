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Работы внутри шахты «Пионер» приостановили из-за угрозы безопасности спасателей

Спасатели продолжают бурение разведывательных скважин, отметили в правительстве Приамурья.
Максим Крюков 2024-03-25 13:41:01
© Фото: МЧС России

Внутри шахты «Пионер» в Зейском муниципальном округе Амурской области, где с 18 марта после обвала горной породы остаются заблокированы 13 горняков, в связи с угрозой безопасности задействованных в операции специалистов приостановили спасательные работы. Об этом сообщили региональные власти.

На комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций правительство Приамурья обсудило ход поисково-спасательной операции, передает ТАСС. Отмечается, что спасатели продолжают бурение разведывательных скважин.

Ранее в МЧС России сообщили, что спущенная в пробуренную скважину видеокамера обнаружила в руднике воду. Есть риск того, что остальные выработки рудника также затоплены. Ранее глава региона Василий Орлов заявил, что спасатели круглосуточно ведут мониторинг уровня воды, специалисты возводят водоупорные перемычки. В спасательной операции задействованы 220 человек.

Сегодня стало известно о задержании управляющего директора рудника «Пионер», которого подозревают в нарушении требований безопасности при производстве работ в шахте. В прокуратуре Приамурья сообщили, что после ЧП на горнодобывающем предприятии было возбуждено уголовное дело о халатности.

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