Работы внутри шахты «Пионер» приостановили из-за угрозы безопасности спасателей

Внутри шахты «Пионер» в Зейском муниципальном округе Амурской области, где с 18 марта после обвала горной породы остаются заблокированы 13 горняков, в связи с угрозой безопасности задействованных в операции специалистов приостановили спасательные работы. Об этом сообщили региональные власти.

На комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций правительство Приамурья обсудило ход поисково-спасательной операции, передает ТАСС. Отмечается, что спасатели продолжают бурение разведывательных скважин.

Ранее в МЧС России сообщили, что спущенная в пробуренную скважину видеокамера обнаружила в руднике воду. Есть риск того, что остальные выработки рудника также затоплены. Ранее глава региона Василий Орлов заявил, что спасатели круглосуточно ведут мониторинг уровня воды, специалисты возводят водоупорные перемычки. В спасательной операции задействованы 220 человек.

Сегодня стало известно о задержании управляющего директора рудника «Пионер», которого подозревают в нарушении требований безопасности при производстве работ в шахте. В прокуратуре Приамурья сообщили, что после ЧП на горнодобывающем предприятии было возбуждено уголовное дело о халатности.