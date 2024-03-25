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Дело о халатности возбудили после обрушения на руднике «Пионер» в Приамурье

Прокуратура Амурской области провела проверку в связи с обрушением породы в шахте рудника «Пионер» в Зейском муниципальном округе.
Максим Крюков 2024-03-25 13:17:01
© Фото: МЧС России

После ЧП на золотодобывающем руднике «Пионер» в Зейском муниципальном округе, где произошло обрушение породы, в результате чего на шахте оказались заблокированы 13 горняков, возбудили уголовное дело о халатности (ст. 293 Уголовного кодекса РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Амурской области.

Следствие установило, что сотрудники Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), которые проводили плановые проверки в 2022 и 2023 годах, не выявили грубых нарушений закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Также сообщается, что должностные лица управления не пресекли нарушения, в том числе не решили вопрос об административном приостановлении деятельности рудника, в результате чего акционерное общество «Покровский рудник» смогло продолжить осуществлять деятельность по обслуживанию опасного производственного объекта с грубыми нарушениями, что впоследствии привело к обрушению породы.

Сегодня в Следственном комитете России сообщили о задержании управляющего директора рудника «Пионер». Его подозревают в нарушении требований безопасности при производстве работ в шахте.

Ранее в МЧС РФ заявили, что видеокамера, которую опустили в пробуренную скважину, обнаружила воду на глубине 243 метра. В ведомстве также отметили, что спасатели подтвердили угрозу повторного обвала горной породы и «обрушения свисающего борта карьера в проран».

#Амурская область #ЧП #Прокуратура #Уголовное дело #халатность #рудник #пионер
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