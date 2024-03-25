МЧС: камера, опущенная в скважину, обнаружила воду в руднике «Пионер»

Камера, которую опустили в пробуренную скважину, обнаружила воду в руднике «Пионер» в Приамурье. Об этом сообщили в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

«При бурении скважины на 243-м метре удалось выйти в горные выработки. При помощи видеокамеры проведено обследование скважины, где была обнаружена вода», - передает сообщение чрезвычайного ведомства ТАСС.

В МЧС России также отметили, что специалисты подтвердили опасность повторного обвала горной породы и «обрушения свисающего борта карьера в проран (проход, временно оставляемый для пропуска воды при строительстве гидротехнического сооружения и закрываемый при завершении работ. - Прим. ред.)».

Как ранее сообщило информагентство, разведка сквозь скважину показала, что на глубине 153 метра в горных выработках находится вода, при этом с высокой долей вероятности остальные выработки рудника тоже затоплены. В пресс-службе золотодобывающего рудника в свою очередь опровергли информацию о затоплении, отметив, что для выводов о затоплении шахты данных недостаточно.