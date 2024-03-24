Из завала на руднике «Пионер» за ночь вывезли 182 кубометра грунта

На руднике «Пионер», где после обрушения горных пород оказались заблокированы 13 человек, продолжаются спасательные работы. За ночь из завала вывезли 182 кубических метра грунта, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

На данный момент первая разведочная скважина пробурена на 223 метра из 262, вторая - на 124 метра из 205, третья - на 84 метра из 160, четвертая - на 43 метра из 350. Об этом рассказали в МЧС России.

Отмечается, что спасатели круглосуточно ведут мониторинг уровня воды. Сейчас возводятся водоупорные перемычки. В спасательной операции задействованы 220 человек.

Напомним, обрушение на руднике «Пионер» произошло вечером 18 марта. На глубине в 125 метров оказались заблокированными 13 горняков.