СК РФ сообщил о задержании управляющего директора рудника «Пионер»

Управляющий директор рудника «Пионер» в Амурской области был задержан по подозрению в нарушении требований безопасности при производстве работ в шахте. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«По данным следствия, вечером 18 марта 2024 года при производстве работ в горной выработке подземного рудника на территории Зейского муниципального округа произошло обрушение породы, в результате чего работники подрядной организации оказались заблокированы в шахте», - сообщается в Telegram-канале регионального СК.

Доклад о ходе следствия был предоставлен председателю СК РФ. Следователи проводят работы по установлению всех обстоятельств обрушения.

Напомним, что 18 марта на руднике «Пионер» произошло обрушение, в результате которого 13 горняков оказались заблокированы на глубине 125 метров. На данный момент об их состоянии не сообщается. На месте обрушении ведутся спасательные работы, за ночь с 24 на 25 марта было вывезено 182 кубометра грунта, возводятся водоупорные перемычки.