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Из здания «Крокус Сити Холла» продолжают выносить тела погибших

Ранее в «Крокус Сити Холле» завершили эвакуацию пострадавших. Вертолеты закончили свою работу по тушению полыхающей кровли здания.
Максим Крюков 2024-03-23 06:22:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В концертном зале «Крокус Сити Холл» завершили эвакуацию пострадавших во время теракта 22 марта, однако спасатели продолжают выносить тела погибших.

По последним данным Следственного комитета России, в результате нападения террористов погибли более 60 человек. При этом количество жертв может увеличиться, отметили в ведомстве. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В Минздраве по Московской области сообщили, что количество пострадавших выросло до 145 человек, восемь из которых - дети. Отмечается, что девять человек находятся в крайне тяжелом состоянии. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в стационарах находятся 115 пострадавших, среди них пятеро детей.

#Подмосковье #Теракт #спасатели #наш эксклюзив #погибшие #тела #Крокус сити холл
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