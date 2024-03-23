Из здания «Крокус Сити Холла» продолжают выносить тела погибших

В концертном зале «Крокус Сити Холл» завершили эвакуацию пострадавших во время теракта 22 марта, однако спасатели продолжают выносить тела погибших.

По последним данным Следственного комитета России, в результате нападения террористов погибли более 60 человек. При этом количество жертв может увеличиться, отметили в ведомстве. Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт).

В Минздраве по Московской области сообщили, что количество пострадавших выросло до 145 человек, восемь из которых - дети. Отмечается, что девять человек находятся в крайне тяжелом состоянии. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в стационарах находятся 115 пострадавших, среди них пятеро детей.