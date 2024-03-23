Мурашко: в стационарах 115 человек, пятеро из которых дети

В стационарах находятся 115 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Среди них пятеро детей, отметил министр.

«Из 110 взрослых - 60 находятся в тяжелом состоянии. Амбулаторно обратились за помощью более 30 человек», - рассказал Мурашко.

Сейчас пострадавшим проводятся операции и оказывается вся необходимая медицинская помощь. Для этого привлечены ведущие специалисты: хирурги, реаниматологи, ортопеды, анестезиологи и другие, сообщил министр здравоохранения.

«На месте теракта работали более 50 бригад скорой помощи, вертолеты, подключена медицина катастроф. Препараты крови и медикаменты в достаточном количестве», - уточнил глава Минздрава РФ.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы открыл горячую линию для родственников пострадавших при теракте. Позвонив по телефону 8-499-251-45-03 можно узнать всю актуальную информацию об их состоянии.