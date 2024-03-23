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СК РФ: количество жертв теракта в «Крокусе» превысило 60 человек

На месте трагедии изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, которые использовали террористы.
Ян Брацкий 2024-03-23 03:40:01
© Фото: sledcom_press, Telegram © Видео: sledcom_press, Telegram

Количество жертв кровавого теракта в Подмосковье превысило 60 человек, сообщили в Следственном комитете РФ. Сейчас на месте трагедии работают следователи, криминалисты и эксперты СК, совместно с оперативниками МВД и спецслужб.

«Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться», - говорится в заявлении СК РФ.

С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы.

Уже назначены и проводятся все необходимые экспертизы, включая баллистические, генетические и дактилоскопические. Эксперты изучают записи с камер видеонаблюдения.

#Теракт #Московская область #Следователи #СК РФ #Крокус сити холл
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