СК РФ: количество жертв теракта в «Крокусе» превысило 60 человек

Количество жертв кровавого теракта в Подмосковье превысило 60 человек, сообщили в Следственном комитете РФ. Сейчас на месте трагедии работают следователи, криминалисты и эксперты СК, совместно с оперативниками МВД и спецслужб.
«Производится осмотр тел погибших. Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек. К сожалению, количество жертв может увеличиться», - говорится в заявлении СК РФ.
С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы.
Уже назначены и проводятся все необходимые экспертизы, включая баллистические, генетические и дактилоскопические. Эксперты изучают записи с камер видеонаблюдения.
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