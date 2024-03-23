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Эвакуация пострадавших в «Крокусе» завершена

Пожарные вертолеты и вертолеты санавиации вернулись на базы после тушения пожара и эвакуации раненых из «Крокус Сити Холла».
Ян Брацкий 2024-03-23 05:56:01
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Все пострадавшие в результате теракта в «Крокус Сити Холле» эвакуированы с места ЧП. Вертолеты завершили свою работу по тушению полыхающей кровли. На базу вернулись и вертолеты санавиации, которые доставляли в больницы наиболее тяжелых пострадавших, пишет ТАСС.

Всего в результате теракта погибли более 60 человек. В Следственном комитете допустили, что эта цифра может вырасти. Сейчас эксперты работают внутри «Крокуса», где находят новые тела погибших.

Спасатели сумели пробиться в зрительный зал. Предполагается, что в нем находился очаг пожара. Кровля над залом рухнула, сейчас идет разбор завалов. Не исключено, что под обломками могут находиться тела погибших. Владимиру Путину оперативно докладывают о происходящем на месте трагедии. Глава государства узнал о ней в первые минуты и уже раздал соответствующие поручения. Спецназ ФСБ и Росгвардия разыскивают исполнителей теракта.

#Теракт #Московская область #эвакуация #МЧС России #Крокус сити холл
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