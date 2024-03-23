Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших при теракте

Количество пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 145 человек, восемь их которых - дети. Девять человек находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили в подмосковном Минздраве, на сайте которого оперативно обновляется вся информация о состоянии госпитализированных.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел накануне вечером. Перед концертом в здание ворвалась вооруженная группа и открыла стрельбу по посетителям. По данным ФСБ, 40 человек стали жертвами жестокой расправы.

Пострадавшие доставлены в больницы, многим помощь оказывается на месте. Соцфонд пообещал оперативно назначить все положенные меры поддержки родственникам погибших при теракте. Со всего мира в Москву приходят телеграммы со словами соболезнований. Президенту Владимиру Путину регулярно докладывают о происходящем.