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Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших при теракте

Девять госпитализированных после теракта в «Крокусе» находятся в крайне тяжелом состоянии.
Ян Брацкий 2024-03-23 01:02:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Количество пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 145 человек, восемь их которых - дети. Девять человек находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщили в подмосковном Минздраве, на сайте которого оперативно обновляется вся информация о состоянии госпитализированных.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел накануне вечером. Перед концертом в здание ворвалась вооруженная группа и открыла стрельбу по посетителям. По данным ФСБ, 40 человек стали жертвами жестокой расправы.

Пострадавшие доставлены в больницы, многим помощь оказывается на месте. Соцфонд пообещал оперативно назначить все положенные меры поддержки родственникам погибших при теракте. Со всего мира в Москву приходят телеграммы со словами соболезнований. Президенту Владимиру Путину регулярно докладывают о происходящем.

#Теракт #дети #ФСБ #госпитализация #минздрав рф #Крокус сити холл
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