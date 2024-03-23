Полиция Латвии прогоняла людей с цветами от здания посольства РФ

Страны Прибалтики практически никак не отреагировали на теракт в «Крокус Сити Холле», в результате которого, по данным на момент написания материала, погибло 133 человека. Более того, полицейские в Риге запретили людям, которые несли цветы к российскому посольству, приближаться к зданию дипмиссии. Людям пришлось организовать стихийный мемориал в другом месте.

«Мне еще с вечера сообщали, что еще люди пытались положить цветы непосредственно к забору посольства России в Латвии, как это обычно делается во всем мире, но полицейские стали отгонять, запрещать им ставить свечи и цветы. Кто был посмелее и все-таки оставлял цветы - полицейские убирали их.

Люди стали нести цветы на другую сторону дороги. Я не удивлюсь, что если этих людей, которые подходят к посольству и выражают свое мнение, отношение к трагедии, фиксируют спецслужбы и "берет на карандаш". Потому что никакой демократии, свободы выражения в Латвии речи не идет. Ни одно официальное лицо ни Латвии, ни Литвы, ни Эстонии не соболезнования России», - рассказал «Звезде» обозреватель Sputnik Латвия Алексей Стефанов.

Чуть позже, вечером 23 марта, министерство иностранных дел Литвы выразило соболезнования России, но напрямую не упомянув тех, кто погиб в результате вооруженного террористического акта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

Глубочайшие соболезнования Владимиру Путину по телефону лично выразил глава Белоруссии Александр Лукашенко. В ходе разговора оба лидера подтвердили готовность к сотрудничеству между профильными службами по реагированию на угрозы терроризма.

О плотном взаимодействии в этом вопросе так же шла речь в ходе телефонных приговоров Владимира Путина с главой Узбекистана.

Президент Сирии Башар Асад также подтвердил готовность вести совместную борьбу.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против всех форм терроризма и твердо поддерживает усилия российских властей по поддержанию национальной безопасности и стабильности

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отметила, что Германия осуждает бесчеловечный террор в любом месте и сочувствует российскому народу.

Между тем, обычные люди на всех континентах с глубокой ночи несут цветы к российским дипведомствам. Одними из первых свечи в память о погибших зажгли в Белоруссии. Стихийные мемориалы появляются в городах по всему миру - Стокгольм, Пекин, Ереван, Ташкент, Алма-Ата.

В российские дипмиссии также поступают многочисленные обращения граждан со словами соболезнования и поддержки - по жертвам теракта скорбит вся страна. Свечи в память о них зажгли и в Беслане - в зале школы №1, где 20 лет назад в результате захвата заложников погибли более 300 человек. На улицах российских городов практически сразу после известий о трагедии стали появляться надписи на рекламных щитах и фасадах зданий «Скорбим 22.03.2024». В России стихийные мемориалы стали появляться во Владивостоке, Хабаровске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Донецке, Симферополе. А сотни москвичей приходят непосредственно к зданию «Крокус Сити Холла», чтобы возложить цветы к прямо у стен здания, где накануне произошла страшная трагедия.