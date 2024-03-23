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МИД Литвы выразил соболезнования «всем жертвам террора», не упомянув «Крокус»

Латвийская полиция сегодня запрещала неравнодушным гражданам приближаться к зданию дипмиссии, чтобы почтить память жертв чудовищного теракта. Стихийный памятник появился на противоположной улице.
Ирина Егорова 2024-03-23 20:35:01
© Фото: rusemblv, Telegram

Министерство иностранных дел Литвы общими словами выразило соболезнования, напрямую не упомянув тех, кто погиб в результате вооруженного террористического акта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.

«Мы выражаем соболезнования всем жертвам войны и террора, независимо от того, чьи это действия. Никто не должен подвергаться террору», – цитирует сообщение ведомства радио Sputnik.

Также латвийская полиция сегодня запретила неравнодушным гражданам приближаться к зданию дипмиссии, чтобы почтить память жертв чудовищного теракта. В результате людям пришлось организовывать стихийный мемориал на противоположной улице, сообщает посольство России в Латвии.

«Все это наводит на мысль, что в Риге хорошо осознают, кто стоит за этой кровавой расправой и одобряют террор в отношении мирного населения нашей страны», - сказано в сообщении посольства России в Латвии в Telegram-канале.

Десятки стран, главы государств и организаций в течение дня присылали свои соболезнования Владимиру Путину в связи с кровавым терактом в «Крокус Сити Холле». Одним из первых на трагедию откликнулся президент Белоруссии Александр Лукашенко. Также слова соболезнования выразила Куба, Венесуэла, Сербия, Сирия, Польша, Турция, Палестина, США, Мальта, Узбекистан, Италия, Азербайджан.

#Теракт #Трагедия #соболезнования #МИД Литвы #Крокус сити холл
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