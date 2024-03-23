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В школе №1 Беслана зажгли свечи в память о жертвах теракта в «Крокусе»

В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити холл», по последним данным, погибло 133 человека.
Владимир Рубанов 2024-03-23 17:36:01
© Фото: pravober, Telegram © Видео: sergeymeniaylo, Telegram

В спортзале первой бесланской школы зажгли свечи в память о жертвах теракта в «Крокус Сити холле», сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«В Беслане как нигде знают, к каким чудовищным последствиям приводит терроризм и как никто чувствуют боль людей, потерявших своих близких», - написал глава республики.

В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити холл», по последним данным Следственного комитета России, погибло 133 человека. Поисковые работы продолжаются. В больницах после теракта в «Крокус Сити Холле» остаются 107 пострадавших.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура в память о жертвах теракта. Люди несут цветы, игрушки и свечи к стихийному памятнику к стенам торгового центра.

Сотрудники спецслужб и правоохранительных органов задержали 11 человек, в том числе четверых предполагаемых террористов.

#в стране и мире #Теракт #жертвы #соболезнования #Северная Осетия #общенациональный траур #Крокус сити холл
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