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Останкинскую башню и гостиницу «Космос» подсветили в память о жертвах теракта

Там появилась надпись «Скорбим 22.03.24» и изображение горящей свечи.
Владимир Рубанов 2024-03-23 15:00:01
© Фото: ТРК «Звезда»

Подсветка Останкинской башни изменилась в память о жертвах теракта в «Крокус Сити холле». На ней появилась надпись «Скорбим 22.03.24» и изображение горящей свечи.

Такое же изображение показывает монитор на здании гостиницы «Космос».

По последним данным Следственного комитета России, количество жертв вооруженного нападения в концертном зале «Крокус Сити холл» достигло 115 человек. Больше 200 человек пострадали.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что число жертв теракта может значительно возрасти после разбора завалов в зрительном зале, где ситуация, по его словам, «тяжелая».

Задержано 11 человек, которых подозревают в причастности к нападению, в том числе предполагаемые четверо террористов, доложил Владимиру Путину директор ФСБ.

#Теракт #наш эксклюзив #Останкинская телебашня #гостиница космос #Крокус сити холл
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