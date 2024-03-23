Останкинскую башню и гостиницу «Космос» подсветили в память о жертвах теракта

Подсветка Останкинской башни изменилась в память о жертвах теракта в «Крокус Сити холле». На ней появилась надпись «Скорбим 22.03.24» и изображение горящей свечи.

Такое же изображение показывает монитор на здании гостиницы «Космос».

По последним данным Следственного комитета России, количество жертв вооруженного нападения в концертном зале «Крокус Сити холл» достигло 115 человек. Больше 200 человек пострадали.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что число жертв теракта может значительно возрасти после разбора завалов в зрительном зале, где ситуация, по его словам, «тяжелая».

Задержано 11 человек, которых подозревают в причастности к нападению, в том числе предполагаемые четверо террористов, доложил Владимиру Путину директор ФСБ.