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В Крыму несут свечи к стихийному мемориалу после теракта в «Крокус Сити Холле»

Симферопольцы зажигают свечи и выкладывают из них надпись: «Москва, скорбим».
Ян Брацкий 2024-03-23 00:09:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Жители Симферополя несут свечи к стихийному мемориалу в центре города в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Молодежь зажигает свечи и выкладывает из них надпись: «Москва, скорбим».

Трагедия произошла вечером 22 марта. Группа вооруженных людей открыла стрельбу в подмосковном торгово-развлекательном центре, на сцене которого должен был начаться концерт. Вслед за стрельбой раздался взрыв, начался пожар. Большую часть посетителей успели эвакуировать, многие оказались заблокированы в горящем здании «Крокуса».

К этой минуте известно о 40 погибших и более 100 пострадавших, среди которых есть дети. На месте работают десятки машин скорой помощи. Работают представители всех оперативных служб. В Москве на объектах транспорта и в других местах массового скопления людей усилены меры безопасности.

#Крым #Теракт #Симферополь #«Мемориал» #свечи #Крокус сити холл
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