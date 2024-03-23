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Футболисты сборной России приехали в Центр крови ФМБА

Игроки национальной команды решили сдать донорскую кровь для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
Максим Крюков 2024-03-23 14:41:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Игроки сборной России по футболу приехали в Центр крови ФМБА на Волоколамском шоссе в Москве. Защитник Александр Сильянов, полузащитники Дмитрий Баринов и Сергей Пиняев решили сдать донорскую кровь для пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел накануне вечером.

Сегодня в РФС сообщили об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая, который должен был пройти в понедельник, 25 марта. В связи с трагедией в подмосковном «Крокусе» Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация договорились о том, что встречу можно провести в другой период времени.

Ранее «Звезда» показала, какие очереди выстроились на входе перед Центром крови ФМБА. С каждой минутой людей становится все больше, их встречают волонтеры и распределяют в потоки. Доноров запускают в Центр по 2-3 человека, чтобы избежать столпотворений.

По словам начальника управления медицинского обеспечения экстремальных работ и службы крови ФМБА России Ольги Эйхлер, агентство имеет в запасе 900 литров эритроцитных компонентов для обеспечения редких групп крови. Всего в учреждениях службы крови столичного региона находится более 4 000 литров эритроцитных компонентов и более 19 тонн плазмы, отметила она.

#донорство #наш эксклюзив #футболисты #Сборная России по футболу #центр крови фмба
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