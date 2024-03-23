Убивали всех, кого видели: хронология теракта в «Крокус Сити Холле»

В связи с терактом в «Крокус Сити Холле» полиция разыскивает белый автомобиль марки Renault. Именно на нем нападавшие приехали к концертному залу. На кадрах, снятых регистратором проезжавшей мимо машины, видно, что неизвестные вышли из легковушки и открыли беспорядочный огонь из автоматов и карабинов по людям у главного входа.

Уже в фойе как минимум четверо вооруженных до зубов террористов в камуфляжной форме в упор расстреляли охрану. Затем они принялись за посетителей. Нападавшие убивали всех, кто оказался в зоне видимости. Некоторым людям удалось спрятаться за столбом и гардеробной стойкой.

Следующей целью неизвестных стал концертный зал. Там зрители ждали начала выступления группы «Пикник». В этот момент в «Крокусе» могло находиться до 7 тысяч человек. Именно столько зрителей максимально вмещает зал, а все билеты на концерт были проданы.

В рюкзаках террористы принесли горючее, которое потом подожгли. Уже после этого начался сильный пожар. При этом нападавшие продолжали вести огонь. Часть людей спряталась в туалетах и технических помещениях. Это спасло им жизнь.

Пламя быстро охватило соседние помещения. Загорелась крыша. Зрители в панике пытались покинуть здание через запасные выходы. На лестницах скопились сотни человек, однако некоторые двери оказались закрыты.

С каждой минутой к зданию прибывали новые и новые машины скорой помощи, пожарных, силовых структур, ФСБ и Росгвардии. К девяти часам вечера число погибших исчислялось десятками.

Пока силовики прочесывали горящее здание в поисках террористов, медики эвакуировали пострадавших и выносили убитых. При этом пожар только набирал силу.

Практически одновременно вспыхнули 13 тысяч квадратных метров «Крокус Сити Холла». Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл на место.

«Произошла трагедия, здесь, в «Крокусе», работают пожарные, площадь возгорания очень заметная. 21 человек ранен и госпитализирован, четверо - в тяжелом состоянии. Все остальное будет понятно после окончания работ пожарных», - сказал он.

Парковка торгового центра была забита автомобилями скорой, полиции и силовых структур. В воздухе работали несколько Ми-26, без перерыва сбрасывающие воду на горящее здание.

Часть посетителей, бежавших от убийц, оказалась отрезана огнем на крыше. Их оттуда спускали по лестницам спасатели. В какой-то момент кровля комплекса рушится. Часть людей оказалась под завалами.

На месте трагедии развернули оперативный штаб. На место прибыли главы МВД и СК России Владимир Колокольцев и Александр Бастрыкин. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

«По факту происшествия в концертном зале «Крокус Сити Холл» Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ», - сообщили в Следственном комитете РФ.

К часу ночи совместными усилиями спасателей огонь удалось локализовать. До сих пор территория комплекса полностью оцеплена. Сейчас ведется поиск террористов.