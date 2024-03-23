В Центр крови ФМБА пускают по 2-3 человека, чтобы не было столпотворений

На входе перед Центром крови ФМБА России на Волоколамском шоссе в Москве образовалась очередь из желающих сдать донорскую кровь для пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает корреспондент «Звезды».

С каждой минутой людей становится все больше. Их встречают волонтеры и распределяют в потоки.

Как отмечает наш корреспондент, в Центр пропускают по 2-3 человека, чтобы избежать столпотворений внутри здания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 10 часов утра опубликуют список жертв теракта в «Крокусе», которых удалось идентифицировать. Также начнет работу Центр Помощи, где родные и близкие смогут узнать всю информацию о погибших и пострадавших.