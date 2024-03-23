МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Центр крови ФМБА пускают по 2-3 человека, чтобы не было столпотворений

С каждой минутой людей становится все больше, их встречают волонтеры и распределяют в потоки, сообщает корреспондент «Звезды».
Наталья Жадько 2024-03-23 08:58:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На входе перед Центром крови ФМБА России на Волоколамском шоссе в Москве образовалась очередь из желающих сдать донорскую кровь для пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает корреспондент «Звезды».

С каждой минутой людей становится все больше. Их встречают волонтеры и распределяют в потоки.

Как отмечает наш корреспондент, в Центр пропускают по 2-3 человека, чтобы избежать столпотворений внутри здания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 10 часов утра опубликуют список жертв теракта в «Крокусе», которых удалось идентифицировать. Также начнет работу Центр Помощи, где родные и близкие смогут узнать всю информацию о погибших и пострадавших.

#Теракт #наш эксклюзив #очереди #донорская кровь #Крокус сити холл #центр крови фмба
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 