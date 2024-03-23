ФМБА имеет в запасе 900 литров компонентов для обеспечения редких групп крови

В запасе у Центра крови Федерального медико-биологического агентства находится 882 литра эритроцитных компонентов. Об этом сообщила начальник управления медицинского обеспечения экстремальных работ и службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер.

«Компонентов донорской крови достаточно для обеспечения клинического использования, все заявки учреждений для пострадавших обеспечиваются, в запасе находится 882 литра эритроцитных компонентов», - сказала она.

Кроме того, Центр имеет в запасе 9 тонн плазмы, которые могут выданы в учреждения для клинического использования, а также 900 литров замороженных эритроцитных компонентов для обеспечения редких групп крови.

В общей сложности в учреждениях службы крови московского региона находится более 4 000 литров эритроцитных компонентов и более 19 тонн плазмы, отметила Эйхлер.

«Доноров мы принимаем всех, солидарны с тем порывом людей, которые приходят, готовы помочь, восполнить запасы. Все доноры будут приняты сегодня во всех учреждениях службы крови Москвы. Сегодня в центре крови ФМБА открыты все двери, задействованы все бригады, в том числе выездные», - добавила

Она подчеркнула, что уже сегодня специалисты обследуют и подготовят к выдаче цельную донорскую кровь, которую сдадут неравнодушные люди.

Ранее «Звезда» показала очереди, которые образовались перед входом в Центр крови ФМБА. С каждой минутой желающих сдать донорскую кровь для пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» становится все больше.