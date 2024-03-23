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Матч между сборными РФ и Парагвая 25 марта отменили из-за теракта в «Крокусе»

Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация договорились о том, что встреча может состояться в другой период времени.
Максим Крюков 2024-03-23 09:16:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» товарищеский матч между сборными России и Парагвая, который должен был пройти в понедельник, 25 марта, в Москве, отменили. Соответствующее решение приняли Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация.

«Стороны договорились о том, что матч может состояться в другой период времени», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС.

Отмечается, что болельщики, которые приобрели билеты на матч, смогут вернуть деньги в полном объеме. Информацию о порядке возврата купленных билетов опубликуют дополнительно.

Ранее стало известно, что из-за теракта в концертном зале столичные и подмосковные власти приняли решение отменить все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. Кроме того, был закрыт вход на Красную площадь.

#Спорт #Россия #Футбол #Теракт #Парагвай #отмена #товарищеский матч #Крокус сити холл
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