Почетный президент РФС Колосков: «Спартаку» остается лишь сочувствовать из-за потери Промеса

У футбольного клуба «Спартак» нет никаких шансов вернуть Квинси Промеса после его ареста в ОАЭ. Фатальным событием в судьбе игрока стала автомобильная авария, в которую он попал в Эмиратах, - в ином случае он мог бы уже находиться в России. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

«Никто не питал иллюзий по поводу возвращения Промеса или каких-то иных решений, кроме как экстрадиции в Голландию. "Спартаку" остается лишь выразить сочувствие. По российским законам если у человека есть судимость, то гражданство не дают. Если бы не ДТП, то он бы мог "соскочить", но его задержали. А в это время голландские правоохранители обратились с просьбой арестовать Промеса. Если бы не ЧП с машиной, то он бы мог быть в Москве», - заявил Колосков.

По мнению почетного президента РФС, Промес был одним из сильнейших футболистов «Спартака». Он определял стиль игры клуба и, по мнению эксперта, являлся одним из сильнейших в российском футболе.

В пресс-службе «Спартака» «Звезде» сообщили, что надеются на благоприятный исход для спортсмена. На данный момент защита игрока продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама.

Напомним, что суд Амстердама приговорил Квинси Промеса к полутора годам тюремного заключения за нападение на кузена в 2020 году. Затем его приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду кокаина. Решение суда застало спортсмена в ОАЭ, где он находился на клубных сборах. Спортсмен был задержан в аэропорту Аль-Мактум из-за оставления места ДТП. На данный момент он находится под домашним арестом в Дубае.