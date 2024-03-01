МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Полиция задержала спартаковца Промеса в Дубае

По информации ТАСС, основанием для задержания спортсмена стала смена «синего» запроса Интерпола на «красный».
Ирина Елагина 2024-03-01 16:22:01
© Фото: Edgar Breshchanov, Global Look Press

Игрока московского «Спартака» Квинси Промеса действительно задержали в аэропорту Аль-Мактум. По информации ТАСС, спортсмена доставили в полицейский участок «Аль-Хаванидж» в Дубае, сейчас футболист по-прежнему находится там.

По данным агентства, задержание Промеса, подданного Королевства Нидерландов, связано с запросом Интерпола и изменением статуса разыскного дела.

«На момент прибытия футболиста в Дубай в отношении него действовало "синее" уведомление Интерпола (предполагает сбор дополнительной информации о личности, местонахождении или деятельности человека в связи с уголовным расследованием). Но после того, как нидерландский суд вынес решение по делу Промеса, статус уведомления сменился на "красный", что дает властям той или иной страны основания для ареста человека, скрывающегося от правосудия», - передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что суд Амстердама приговорил игрока московского «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Решение суда застало спортсмена в ОАЭ, где он находился на клубных сборах.

Российский юрист, адвокат Александр Добровинский в интервью «Звезде» выразил мнение, что Промес успеет вернуться в Россию и обратиться с ходатайством о получении гражданства РФ, в этом случае имелся шанс избежать экстрадиции.

#Москва #в стране и мире #Футбол #оаэ #Задержание #Спартак #Дубаи #экстрадиция #Квинси Промес
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 