Полиция задержала спартаковца Промеса в Дубае

Игрока московского «Спартака» Квинси Промеса действительно задержали в аэропорту Аль-Мактум. По информации ТАСС, спортсмена доставили в полицейский участок «Аль-Хаванидж» в Дубае, сейчас футболист по-прежнему находится там.

По данным агентства, задержание Промеса, подданного Королевства Нидерландов, связано с запросом Интерпола и изменением статуса разыскного дела.

«На момент прибытия футболиста в Дубай в отношении него действовало "синее" уведомление Интерпола (предполагает сбор дополнительной информации о личности, местонахождении или деятельности человека в связи с уголовным расследованием). Но после того, как нидерландский суд вынес решение по делу Промеса, статус уведомления сменился на "красный", что дает властям той или иной страны основания для ареста человека, скрывающегося от правосудия», - передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что суд Амстердама приговорил игрока московского «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Решение суда застало спортсмена в ОАЭ, где он находился на клубных сборах.



Российский юрист, адвокат Александр Добровинский в интервью «Звезде» выразил мнение, что Промес успеет вернуться в Россию и обратиться с ходатайством о получении гражданства РФ, в этом случае имелся шанс избежать экстрадиции.