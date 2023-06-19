Игрок «Спартака» Промес получил 18 месяцев тюрьмы в Амстердаме

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Суд Амстердама приговорил футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса к полутора годам тюремного заключения за нападение на кузена. Об этом сообщает портал NL Times.

«Футболист осужден за нанесение ножевых ранений родственнику и приговорен к 18 месяцам тюремного заключения», - передает корреспондент нидерландского агентства из зала суда.

Сторона обвинения в прениях сторон настаивала на более строгом наказании для спортсмена - двух годах лишения свободы, так как Промес «профессиональный футболист и является примером».

Защита Промеса настаивает на невиновности спортсмена и его непричастности к этому преступлению.

Напомним, что инцидент произошел на вечеринке по случаю дня рождения родственника Промеса в Абкауде 25 июля 2020 года. Во время ссоры, по словам свидетелей, спортсмен ударил кузена ножом в колено.

Суд снял с футболиста обвинения в покушении на убийство или непредумышленном убийстве, расценив как эмоциональное хвастовство слова Промеса о том, что он готов ударить брата ножом в горло.

Промес - один из ведущих игроков столичного «Спартака», в минувшем сезоне он провел 37 матчей за московский клуб, забил 25 голов и был назван лучшим футболистом команды по версии фанатов.