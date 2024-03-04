В Нидерландах сообщили о заключении Промеса под домашний арест в ОАЭ

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес находится под домашним арестом в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил нидерландский портал nrc.nl. Прокуратура Нидерландов ведет переговоры с местными властями относительно ареста футболиста.

Полиция задержала спартаковца в аэропорту Аль-Мактум, а потом доставила в полицейский участок в Дубае. Квинси Промес был объявлен в розыск по линии Интерпола.

Суд Амстердама приговорил игрока московского «Спартака» к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Когда решение суда было вынесено, спортсмен находился на клубных сборах в ОАЭ.

Сообщалось, что прокуратура в Нидерландах арестовала недвижимость Промеса.