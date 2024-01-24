AD: для футболиста Промеса запросили девять лет тюрьмы по делу о наркотиках

Прокуратура Нидерландов запросила девять лет тюремного заключения для футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса по делу о контрабанде наркотиков через порт бельгийского Антверпена в 2020 году. Об этом сообщило местное издание AD.

«По данным прокуратуры, Промес даже выполнял руководящую роль и роль финансиста, поэтому приговор против него является наиболее суровым», - говорится в публикации.

Речь идет о транспортировке 1 362 кг кокаина, в деле также участвовал дядя спортсмена, которому назначили восемь лет тюрьмы. Родственник Промеса признал, что ему было известно о кокаине, однако заявил о своей «незначительной» роли в деле.

По данным прокуратуры Нидерландов, Промес и его дядя принадлежат к «крупной преступной сети», которая организовала ввоз двух партий наркотиков в страну. Сам Промес в суде не присутствовал, а свою причастность в любом виде отрицает.

Сейчас футболист участвует в сборе «Спартака» в ОАЭ, перед этим он находился на территории России, в прокуратуре его также называют «неприкасаемым».