Вооруженные силы Германии не будут принимать участие в военном конфликте на Украине. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ответ на предложение президента Франции Эммануэля Макрона направить войска НАТО в поддержку ВСУ.

«Сапоги на земле - не вариант для Федеративной Республики Германия. Это не может быть вариантом и не будет вариантом», - приводит РИА Новости слова Писториуса.

Он подчеркнул, что, по его информации, идея Макрона не нашла поддержки среди лидеров ЕС, и добавил, что «это поспособствует эскалации».

В российском МИД в ответ на заявление Макрона напомнили, что в начале года во Франции «отрицали вовлеченность Парижа в рекрутирование наемников для киевского режима, а прямые доказательства называли "грубой российской пропагандой"».



