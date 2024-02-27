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Писториус заявил, что никто в ЕС не поддержал Макрона с отправкой войск на Украину

Писториус заявил о невозможности участия немецких солдат в военном конфликте на Украине.
Ирина Елагина 2024-02-27 16:11:01
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Globallookpress

Вооруженные силы Германии не будут принимать участие в военном конфликте на Украине. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в ответ на предложение президента Франции Эммануэля Макрона направить войска НАТО в поддержку ВСУ.

«Сапоги на земле - не вариант для Федеративной Республики Германия. Это не может быть вариантом и не будет вариантом», - приводит РИА Новости слова Писториуса.

Он подчеркнул, что, по его информации, идея Макрона не нашла поддержки среди лидеров ЕС, и добавил, что «это поспособствует эскалации».

В российском МИД в ответ на заявление Макрона напомнили, что в начале года во Франции «отрицали вовлеченность Парижа в рекрутирование наемников для киевского режима, а прямые доказательства называли "грубой российской пропагандой"».

#в стране и мире #Франция #НАТО #Германия #ВСУ #эммануэль макрон #борис писториус
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