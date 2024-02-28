Эксперты объяснили, почему в НАТО не поддержали идею отправки армии на Украину

Как сегодня заявил Зеленский, западные военнослужащие скоро смогут появиться на Украине вполне официально. Он сообщил, что обсудит с Макроном идею размещения войск НАТО на украинской территории. И произойдет это во время визита французского лидера в Киев.

Правда, слова Зеленского прозвучали на фоне заявлений представителей разных стран альянса об отказе от этой идеи, озвученной президентом Франции на саммите в Елисейском дворце. Попытки оправдаться звучат уже второй день, в том числе и со страниц СМИ. Так возможна ли отправка западного контингента?

Президент Франции Эммануэль Макрон словно на минном поле. Ведущие западные издания продолжают терзать его за высказывания об отправке европейских войск на Украину. На фоне недовольства оппозиции и забастовок фермеров, воинственностью главы государства возмущаются уже и простые парижане, недовольные радикальностью призыва Макрона.

А подчиненные пытаются его оправдать.

«Между той политикой, которую мы проводим сейчас, и прямым участием в боевых действиях, у нас еще есть пространство для действий. Очевидно, что о прямой войне против России не может быть и речи. Президент так и говорил», - заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Весьма холодно отозвались на призыв Макрона за океаном и заявили, что «американские военнослужащие не будут принимать участие в боевых действиях на Украине».

Что стоит за заявлением Макрона - рассуждения экспертов в сюжете Алексея Дегтярева.