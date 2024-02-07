Такера Карлсона нашли в базе «Миротворца»*

Данные американского журналиста Такера Карлсона нашли в базе украинского сайта «Миротворец»* (заблокирован в РФ). В его карточке написано, что он внесен туда 8 июня 2023 года.

Американца обвиняют в участии «в актах гуманитарной агрессии против Украины» и в «манипуляции общественно важной информацией».

В частности, в карточке сообщается, что в июне 2023 года Карлсон опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter) 10-минутный видеоролик, в котором возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Украину и «оскорблял украинского президента».

Сайт «Миротворец»* - это публичный реестр личных данных журналистов, артистов и политиков из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются врагами Украины. В нем, например, есть председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Карлсон взял интервью у Владимира Путина. Ранее об этом сообщил сам американский журналист.

* Сайт «Миротворец» внесен в реестр нарушителей, Роскомнадзор ограничил доступ к нему.