Такер Карлсон подтвердил, что скоро возьмет интервью у Путина

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у президента России Владимира Путина. О своем намерении он заявил в социальной сети Х, выложив почти 5-минутную видеозапись на фоне вечерней Москвы с подписью «Почему я беру интервью у Владимира Путина».

Официальных подтверждений информации пока нет.

По словам американского журналиста, взять интервью он хочет, потому что американцы понятия не имеют о том, что реально происходит в России и на Украине. Он также заявил, что Илон Маск пообещал не блокировать предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным и не мешать его распространению, когда материал появится в социальной сети.

«Илон Маск великодушно пообещал не блокировать и не замалчивать это интервью, когда мы опубликуем его на платформе X, и мы благодарны ему за это», — подчеркнул журналист.

Однако, Карлсон уверен, что западные правительства предпримут попытки «наложить цензуру на это интервью», потому что они «боятся информации, которую не могут контролировать».

Бывший ведущий Fox News накануне приехал в Москву. Ранее он говорил, что хотел взять интервью у Владимира Путина, но столкнулся из-за этого с давлением со стороны Вашингтона.