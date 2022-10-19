Токаева внесли в базу данных «Миротворца»* за публичное отрицание «российской агрессии»

В базу «Миротворца»* попадают политики, журналисты, артисты, и другие известные люди, кого активисты сайта сочтут неугодными или опасными для Украины.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Kazakh presidential website, XinHua, GlobalLookPress

Украина внесла президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в базу данных сайта «Миротворец»*. В списке врагов украинского государства он оказался за публичное отрицание «российской агрессии» в отношении Украины, говорится на странице.

В базу «Миротворца»* попадают политики, журналисты, артисты, и другие известные люди, кого активисты сайта сочтут неугодными или опасными для Украины. Администрация сайта неоднократно попадала в скандалы за публикацию личных данных, что противоречит международным правовым нормам, однако, несмотря на это, портал продолжает функционировать.

Ранее с характеристикой «антиукраинский пропагандист» в базу украинского ресурса «Миротворец»* внесли премьера-министра Венгрии Виктора Орбана. Как говорится на портале, Орбан высказывается против эмбарго на поставку российских энергоресурсов даже в долгосрочной перспективе, а также единственный отказывается пропустить через территорию своей страны оружие для Украины.

* сайт «Миротворец» внесен в реестр нарушителей, Роскомнадзор ограничил доступ к нему.