Ким Чен Ына внесли на сайт «Миротворец»*
Страница главы КНДР появилась на украинском сайте во время его визита в Россию.
© Фото: KCNA, XinHua, Globallookpress
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын был внесен в базу украинского сайта «Миротворец»* (запрещен и заблокирован в РФ). Страница главы Северной Кореи появилась в момент, когда он находился с визитом в России.
В аннотации указано, что Ким Чен Ын обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».
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