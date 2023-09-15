Ким Чен Ына внесли на сайт «Миротворец»*

Страница главы КНДР появилась на украинском сайте во время его визита в Россию.

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын был внесен в базу украинского сайта «Миротворец»* (запрещен и заблокирован в РФ). Страница главы Северной Кореи появилась в момент, когда он находился с визитом в России.

В аннотации указано, что Ким Чен Ын обвиняется в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».