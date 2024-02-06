АЗС загорелась после удара националистов из РСЗО HIMARS по Бутово ЛНР

Вооруженные формирования украинских националистов ударили по населенному пункту Бутово Старобельского муниципального округа Луганской Народной Республики, в результате чего произошел пожар на АЗС.

Предположительно, украинские боевики применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

«Вследствие обстрела загорелась автозаправочная станция. На место выехали сотрудники МЧС, МВД и администрации Старобельского округа. Пожар удалось оперативно локализовать», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации округа.

Также сообщается, что в результате атаки поврежденным оказалось здание хлебопекарни, которое расположено рядом с АЗС. В администрации Старобельского округа отметили, что никто из мирных жителей не пострадал.

На прошлой неделе, 3 февраля, ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске ЛНР. По последним данным, в результате обстрела погибли 28 человек, из них 18 мужчин, девять женщин и один ребенок, еще 10 пострадали. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что при атаке боевиков ВСУ погиб министр ГО и ЧС региона полковник Алексей Потелещенко. Кроме того, жертвами стали два депутата муниципального округа города Лисичанск.