ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся люди

ВСУ накрыли огнем пекарню в Лисичанске 3 февраля. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, трое пострадавших доставлены в больницу, десятки человек находятся под завалами.
«В выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию»,- рассказал о ходе событий Пасечник.
Он сообщил, что на место трагедии стянуты подразделения МЧС, помогают работники военной комендатуры и местной администрации.
«С помощью спецтехники осуществляются попытки спасти пострадавших», - рассказал Пасечник.
Глава ЛНР связывает очередную атаку по мирным объектам с отсутствием у ВСУ «успехов на фронте».
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