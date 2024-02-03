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ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся люди

По информации главы ЛНР, трое пострадавших доставлены в больницу, десятки человек находятся под завалами.
Ирина Елагина 2024-02-03 18:03:01
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости

ВСУ накрыли огнем  пекарню в Лисичанске 3 февраля. По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, трое пострадавших доставлены в больницу, десятки человек находятся под завалами.

«В выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию»,- рассказал о ходе событий Пасечник.

Он сообщил, что на место трагедии стянуты подразделения МЧС, помогают работники военной комендатуры и местной администрации.

«С помощью спецтехники осуществляются попытки спасти пострадавших», - рассказал Пасечник.

Глава ЛНР связывает очередную атаку по мирным объектам с отсутствием у ВСУ «успехов на фронте».

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