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При обстреле Лисичанска погиб министр ЧС ЛНР Потелещенко

Он был мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа, заявил Пасечник.
Анна Назайкина 2024-02-05 14:25:01
© Фото: Правительство Луганской Народной Республики

При обстреле здания общепита в Лисичанске ЛНР погиб министр ГО и ЧС Луганской Народной Республики полковник Алексей Потелещенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Леонид Пасечник, пишет «360».

«Он был мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа», - написал он.

Пасечник рассказал, что знал погибшего лично - он был профессионалом высокого класса, для многих жителей ЛНР он являлся примером мужественности и самоотдачи.

Коллегам он запомнился как решительный и волевой лидер, которому можно было полностью довериться по любому вопросу, добавил глава ЛНР.

Напомним, что днем 3 февраля произошел ракетный обстрел пекарни в Лисичанске. Как сообщалось накануне, жертвами произошедшего стали 28 человек, в том числе один ребенок.

#ЛНР #Леонид Пасечник #Обстрел #министр #Лисичанск #Алексей Потелещенко
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