При обстреле Лисичанска погиб министр ЧС ЛНР Потелещенко

При обстреле здания общепита в Лисичанске ЛНР погиб министр ГО и ЧС Луганской Народной Республики полковник Алексей Потелещенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Леонид Пасечник, пишет «360».

«Он был мужественным человеком с железным характером и огромной силой духа», - написал он.

Пасечник рассказал, что знал погибшего лично - он был профессионалом высокого класса, для многих жителей ЛНР он являлся примером мужественности и самоотдачи.

Коллегам он запомнился как решительный и волевой лидер, которому можно было полностью довериться по любому вопросу, добавил глава ЛНР.

Напомним, что днем 3 февраля произошел ракетный обстрел пекарни в Лисичанске. Как сообщалось накануне, жертвами произошедшего стали 28 человек, в том числе один ребенок.