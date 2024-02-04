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Жертвами удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР стали 28 человек

Среди погибших есть один ребенок.
Никита Черненко 2024-02-04 08:38:01
© Фото: МЧС РФ

В результате обстрела Лисичанска украинскими боевиками погибли 28 человек и 10 пострадали. Об этом сообщил ЛуганскИнформЦентр (ЛИЦ) со ссылкой на заявление администрации Главы ЛНР.

«По данным на 6:00 4 февраля 10 человек пострадали, 28 погибли, из них 18 мужчин, девять женщин и один ребенок», - говорится в заявлении.

Украинские националисты нанесли удар по пекарне в Лисичанске днем 3 февраля. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что атака по мирному объекту в городе связана с отсутствием «успехов на фронте» у ВСУ. По данным следственного комитета, удар мог быть нанесен из РСЗО HIMARS.

В МИД РФ прокомментировали удар ВСУ по Лисичанску. Официальный представитель российского диппредставительства Мария Захарова назвала произошедший теракт украинской «благодарностью» Евросоюзу за оказанную финансовую поддержку.

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