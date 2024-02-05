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При ударе ВСУ по Лисичанску погибли два муниципальных депутата

По словам главы города, погибшие Артем Тростянский и Иван Жушма принимали активное участие в восстановлении Лисичанска.
Владимир Рубанов 2024-02-05 17:45:01
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Два депутата муниципального округа города Лисичанск погибли при ударе ВСУ по кафе-пекарне в Лисичанске вечером 3 февраля. Об этом со ссылкой на главу города Эдуарда Сахненко сообщается в Telegram-канале администрации населенного пункта.

По словам главы города, погибшие Артем Тростянский и Иван Жушма принимали активное участие в восстановлении Лисичанска.

Украинская армия нанесла удар по кафе-пекарне в Лисичанске, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате атаки погибли 28 человек.

В числе погибших - беременная женщина и ее пятилетний ребенок. Кроме того, в результате атаки погиб министр ГО и ЧС ЛНР полковник Алексей Потелещенко. Удалось спасти 10 человек, шестеро из них госпитализированы.

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