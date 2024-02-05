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В ВСУ заявили, что Украина получит F-16 с ракетами дальностью до 500 км

Наев не уточнил, о каких именно ракетах идет речь.
Владимир Рубанов 2024-02-05 16:51:01
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

Украина ожидает в следующих пакетах военной помощи Запада поставки истребителей F-16 и ракет дальностью 300-500 километров. Об этом заявил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев, сообщает «360».

По его словам, появление у ВСУ этих истребителей должно помочь с перехватом крылатых ракет и дронов. Наев не уточнил, о каких именно ракетах идет речь. F-16 способны нести разные вооружения, в том числе крылатые ракеты «воздух-поверхность» типа AGM-158 JASSM.

Первые истребители F-16 и технику для их обслуживания западные страны планируют передать Украине в 2024 году. Нидерланды начали готовить к отправке 18 самолетов. В то же время поставку принадлежащих Дании самолетов перенесли. Причина переноса - продолжение обучения украинских пилотов и неготовность необходимой логистики и инфраструктуры для обслуживания F-16.

Ранее в ВСУ признавали, что содержать западные истребители F-16 будет сложно. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что, учитывая темпы уничтожения вражеской авиации силами ПВО, все истребители F-16, которые США пообещали киевскому режиму, могут быть уничтожены за 20 дней.

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