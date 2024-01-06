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Дания отложила отправку Украине истребителей F-16 на несколько месяцев

Отправка истребителей F-16 на Украину задерживается на срок до полугода.
Алина Луговая 2024-01-06 15:15:01
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

Дания сможет передать Украине истребители F-16 только во втором квартале 2024 года. Об этом сообщает газета Berlingske со ссылкой на Минобороны королевства.

Планировавшаяся около нового года поставка Украине истребителей F-16 перенесена на второй квартал. В Минобороны Дании объяснили принятое решение неготовностью украинских пилотов к использованию этих машин на фронте.

По данным издания, одной из основных причин задержки поставок является завершение обучения украинских экипажей, которые будут эксплуатировать истребители после передачи. Так, на график подготовки влияет целый ряд факторов, среди которых технические и погодные условия, а также создание на территории Украины необходимой логистики и инфраструктуры, чем занимается международная коалиция ВВС.

Сейчас в Дании проходят подготовку по работе на F-16 шесть украинских пилотов. В августе 2023 года Дания пообещала Киеву передать истребители. В США принятое решений одобрили.  

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