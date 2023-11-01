Шойгу: ВС РФ способны сбить все F-16, которые пообещали Украине, за 20 дней

Сергей Шойгу сделал это заявление в контексте того, что за месяц российские средства ПВО сбили 37 украинских самолетов.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что, учитывая темпы уничтожения вражеской авиации силами ПВО, все истребители F-16, которые Соединенные Штаты пообещали киевскому режиму, могут быть уничтожены за 20 дней.

«Успешно действуют расчеты противовоздушной обороны. За прошедший месяц ими уничтожены свыше 1 400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и 6 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США», - сказал он в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что 37 самолетов противника - это почти в два раза больше того количества, которые были обещаны Украине.

«То есть при такой работе нашей системы ПВО это примерно на 20 дней работы», - заявил Шойгу.

Глава МО РФ также поблагодарил российских военнослужащих за мужество, стойкость и упорство при защите Отечества.

материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.