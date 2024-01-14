В ВСУ признались, что содержать западные истребители F-16 будет сложно

На Украине заявили, что украинским военным будет сложно обслуживать западные истребители F-16. Об этом заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«У нас на сегодня четыре типа советских самолетов, мы хотим еще брать западный F-16, это все очень, очень сложно, особенно содержать разные типы техники», - сказал Игнат в эфире телеканала «Рада».

По его словам, каждые новые типы техники означают дополнительную нагрузку как на обслуживание, так и эксплуатацию, несмотря на «типичную инфраструктуру» всех воздушных судов НАТО.

Он добавил, что Киев планирует в перспективе полностью перейти на западные истребители и вертолеты.

На данный момент ВСУ среди прочего все еще ждут поставок истребителей из Дании, так как в начале января текущего года стало известно о том, что их передадут Украине позже, чем планировалось, - только во втором квартале 2024 года. В Дании объяснили подобное решение неготовностью украинских пилотов к использованию этих машин.