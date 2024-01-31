В МО Нидерландов заявили, что F-16 поставят на Украину в 2024 году

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила, что поставка Киеву истребителей F-16 будет в 2024 году, но не смогла назвать точной даты. Об этом глава Минобороны страны заявила на встрече глав оборонных ведомств стран Евросоюза.

«Мы много работаем над этим, украинцы также много работают, это произойдет в этом году, я уверена, но не могу пока назвать конкретный срок или дату», - цитирует ТАСС министра военного ведомства Нидерландов.

Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого он заявил о готовности правительства страны поставить Украине первую партию F-16. Отмечалось, что в нее войдут 18 истребителей.

Для осуществления данных поставок, как заявил Рютте, Киев должен соблюсти ряд требований. В них, в частности, вошли критерии к персоналу и инфраструктуре.