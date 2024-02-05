О «патриотах» и предателях: как Украина переживет скандалы с Залужным и Ил-76

Штурмовая бригада «Ветераны», все добровольцы, первыми вошли на промзону на окраинах Авдеевки, которая все последние 10 лет была в руках националистов. Штурмовики бригады рассказывают, что на промку заходили практически без артподготовки, по-тихому. Помог густой туман, скрывал наших бойцов от беспилотников и тепловизионных камер.

Отдельная десантно-штурмовая бригада «Ветераны» - это бойцы с серьезным боевым опытом. Это они одними из первых заходили в Харьков, прорывали оборону противника на Сватовском направлении. Теперь Авдеевка, которую ВСУ превратили в настоящую крепость. Эту крепость, камень за камнем, при поддержке танков, артиллерии и авиации сейчас разбирают российские штурмовики. И делают это, как заявил на неделе Владимир Путин, так, как надо.

«Одно из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия - это Авдеевка. Группа, ветераны, впереди наших кадровых войск, обогнала их, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватили 19 домов и удерживают их успешно. Мужики там как следует воюют», - заявил Путин.

Взятие Авдеевки было одной из главных задач с самого начала СВО. Расстояние до Донецка по прямой всего 14 километров. И именно из Авдеевки националисты все 10 лет практически ежедневно били по жилым кварталам Донецка. Освободить населенный пункт от националистов, отбросить их как можно дальше, говорит Путин, это значит лишь возможности националистов обстреливать российские города. И касается это не только Донецка. Такая задача стоит перед войсками по всей линии боевого соприкосновения.

«Эта линия должна быть такой и на таком удалении от нашей территории, которое бы обеспечило безопасность, имея в виду дальнобойные орудия иностранного прежде всего производства, которые украинские власти применяют для обстрела мирных городов. Я сейчас только что говорил о том, что наши ребята делают на Авдеевском направлении, хотя все то же самое происходит практически на всей линии соприкосновения. Вот они как раз этим и занимаются, в том числе и группа ветеранов, и другие наши подразделения регулярных войск, тем, что отодвигают противника от жизненно важных населенных пунктов РФ. Вот так и будем делать», - заявил Путин.

Российские войска, по информации Министерства обороны, сейчас наносят удары по всей линии боевого соприкосновения. Продвижение вперед есть на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Полностью освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка.

По итогам боевых действий первого месяца 2024 года уже нет никаких сомнений - стратегическая инициатива полностью на стороне российских войск. Как заявил в минувшую пятницу министр обороны Сергей Шойгу, только за январь, наши Вооруженные силы нанесли высокоточным оружием по военной инфраструктуре и объектам ВПК Украины 127 ударов. Потери в живой силе ВСУ исчисляются десятками тысяч.

«В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными. Уничтожено более трех тысяч единиц различного вооружения, включая иностранное. В том числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS... Поражены предприятия по производству, модернизации и ремонту вооружения, арсеналы, военные аэродромы, базы горючего, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников», - заявил Шойгу.

Активно уничтожается и поставленное Западом вооружение. На неделе российские подразделения уничтожили немецкий зенитно-ракетный комплекс «Ирис-Т». Есть версия, что уничтоженный немецкий ЗРК мог прикрывать американский зенитно-ракетный комплекс «Пэтриот». Тот самый, с помощью которого на минувшей неделе был сбит российский военно-транспортный Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. То, что это был именно американский комплекс «Пэтриот» на неделе заявили в Следственном комитете России.

«По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes и произведенной в Raytheon», - заявила Руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ Светлана Петренко.

Следователи также опубликовали кадры работы на месте падения российского Ил-76. На заснеженном поле хорошо виден достаточно большой фрагмент зенитной ракеты оранжевого цвета. Специалисты говорят, что это традиционный цвет, который используют западные страны. То, что это именно американский ЗРК «Пэтриот» свидетельствует надпись на одном из обломков ракеты. 24 января российские средства радиолокационного контроля воздушного пространства засекли старт двух ракет с территории села Липцы Харьковской области. От места пуска, с территории Украины, до того места, где ракета настигла российский Ил-76, по прямой, порядка ста километров. Это как раз укладывается в тактико-технические характеристики американских ЗРК Пэтриот. Россия, по словам Владимира Путина, готова оказать помощь в международном расследовании, и даже настаивает на этом.

«Украинские власти где-то обронили фразу, что хотели бы провести международное расследование. Мы просим об этом и настаиваем на том, чтобы было проведено международное расследование. Желающих из международных организаций нет. Вот я официально, пользуясь случаем, официально говорю - мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбит системой "Пэтриот"», - заявил Путин.

Желающих нет, потому что на Западе хорошо понимают, что в результате расследования выйдут на самих себя. Россия же, несмотря ни на какие провокации и теракты продолжит возвращать из украинского плена своих граждан. В среду на родину вернулись 195 российских военнослужащих. Всем оказана медицинская помощь, кому-то понадобится реабилитация, но главное, говорят сами бойцы, они дома.

Зеленский, на фоне последних событий вовсе ушел в глухую несознанку. У него сейчас проблемы одна за другой. Открытое противостояние с главкомом ВСУ Залужным, на этой неделе, похоже, достигло своего апогея. В минувший понедельник Зеленский вызвал Залужного на разговор и, практически сразу, ряд украинских депутатов и СМИ объявили об отставке главкома. Офис Зеленского, выждав пару часов, опроверг эти слухи, но многочисленные западные СМИ, уже в подробностях описывали суть конфликта.

«Очевидны разногласия по поводу военного подхода. Зеленскому не хватает успехов на фронте за последний год, а также, видимо, конкретных планов по освобождению занятых Россией территорий. Эти разногласия усугубляются потребностями армии в кадрах. Военные попросили его мобилизовать 450-500 тысяч солдат, сказал Зеленский на пресс-конференции в декабре. "Мне нужны дополнительные аргументы для этого" сказал президент Зеленский», - пишет Der Spiegel.

Не сошлись они и в вопросе по новому законопроекту о мобилизации, который сейчас буксует в парламенте. Кроме того, Залужный, пишет The Washington Post, заявил Зеленскому о том, что ситуация у ВСУ на поле боя вряд ли улучшится и тем самым разозлил его. Как пишут многие западные издания, глава киевского режима предложил главкому ВСУ покинуть свой пост добровольно, но Залужный отказался. По одним данным, ему предлагали пост секретаря совета нацбезопасности, по другим, должность советника. Якобы на место Залужного Зеленский готов поставить главу ГУР Украины Буданова или командующего сухопутными войсками Сырского. Интересно и то, насколько детально западные СМИ осведомлены о подробностях закрытой беседы Зеленского с Залужным. То есть в США знают все, о чем говорят в кабинетах на Банковой. Свои версии, как такое возможно, предложила Мария Захарова.

«Варианты: А. Свидетели разговора доносят американцам. Б. Участники разговора доносят американцам. В. Американцы прослушивают участников разговора», - заявила официальный представитель МИД РФ.

Зеленский, конечно же, это хорошо понимает. В отличие от него, уровень доверия у Залужного стремительно растет. По данным опроса на Украине, 88 процентов граждан заявили, что доверяют главкому ВСУ, а 62 процента - президенту. Очевидно, что Зеленский видит в Залужном политического конкурента, поэтому и стремится убрать его с ключевой должности. Но сделать это пока не решается.

Многие эксперты сходятся во мнении, что вброс о том, что Залужный снят с должности, это своеобразная проба пера. Зеленский хорошо знал, что Залужный пользуется авторитетом в войсках и просто боялся принять решение о его увольнении. Поэтому, решил сначала вбросить слух о смене главкома и посмотреть на реакцию военных, простых украинцев и, конечно же Западных хозяев. Впрочем, увольнение Залужного может произойти в любой момент, как только Зеленский наберется храбрости. Ну, или получит разрешение.

И в этот момент в Киев приехала замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Вне всяких сомнений, чтобы остудить горячие головы, пока те не натворили дел и дать новые указания. Привезла Нуланд с собой на этот раз не печенье а, как она сама выразилась, некие сюрпризы, которые «обязательно помогут Украине победить».

«Сегодня вечером я покидаю Киев, воодушевленная единством и результатами сделанного, 2024 годом и его абсолютной стратегической важностью для Украины. Я также уверена, что по мере того, как Украина будет укреплять свою оборону, Путин получит несколько сюрпризов на поле боя, а Украина добьется очень серьезных успехов», - заявила Нуланд.

В том, что Залужного все-таки снимут, сейчас уже никто не сомневается. И вряд ли этот вопрос сильно волнует и саму Нуланд и Вашингтонскую администрацию. Ведь задача Запада предельно ясная - кровавое украинское шоу должно продолжаться.